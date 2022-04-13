Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- «Азов» показал видео с пострадавшими от «химического вещества» в Мариуполе. Как один из вариантов рассматриваются фосфорные бомбы.
- Более 22 тысяч мариупольцев погибло от вторжения России. Оккупанты заметают следы сжигая тела.
- Гендиректор «Азовстали» прокомментировал информацию о производстве «биохимического» оружия в подвалах завода.
- На Донбасс идет колонна российской техники, выяснил CNN.
- Луганщина горит. Разрушен гуманитарный центр, который кормил людей.
- В Авдеевку пришла гуманитарная помощь, но с деньгами по-прежнему дефицит. Комментарий главы военной администрации.
- В сети появилось видео, как «мобилизуют» в Луганске.