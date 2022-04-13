Макрон рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Зеленским и, возможно, с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, возможно, с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала France 2.



«У меня будут снова телефонные переговоры с Зеленским и, если потребуется, с Владимиром Путиным», - сказал Макрон.



Он также подчеркнул, что предпринимает все усилия для завершения войны России против Украины.



В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов, по результатам которого во второй тур вышли Макрон и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.