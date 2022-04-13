Арестович: В Мариуполе морпехи из 36-й бригады прорвались к бойцам «Азова»

Подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты, обороняющие осажденный российскими войсками Мариуполь, смогли выйти из окружения и соединиться с военнослужащими полка «Азов». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



Он уточнил, что результатами прорыва стало получение полком подкрепления, а 36-ая бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные возможности, а также укрепила свой район обороны.



«В общем, система обороны города приросла и укрепилась», - подытожил Арестович.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.