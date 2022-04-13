«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»

«Генпрокуратура ДНР» открыла «уголовное дело» против советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича по подозрению в «экстремистской деятельности».



Об этом сообщает прес-служба сеапартистского «органа».



«Прокуратура» установила, что 5 апреля Арестович в прямом эфире всеукраинского телемарафона публично высказывался, якобы «призывая население Украины к экстремистской деятельности — совершению особо тяжких преступлений — убийств по мотивам политической, национальной ненависти».



«Дело» против Арестовича квалифицировано по части 2 статьи 325 «Уголовного кодекса ДНР».

17 марта уголовное дело против Арестовича уже открыла Генпрокуратура Беларуси за то, что он опубликовал видеоролик «с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги».