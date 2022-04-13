Турция выделила корабли для эвакуации из Мариуполя

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция предоставила корабли для эвакуации жителей Мариуполя и ожидает решения по вопросу эвакуации. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу».



«Мы находимся в постоянном контакте с Министерствами обороны России и Украины. Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации туда, включая размещение кораблей. Мы ожидаем некоторых положительных сдвигов в этом отношении в ближайшие дни», - заявил министр.



По его словам, ситуация с эвакуацией осложняет тот факт, что часть Мариуполя находится под контролем России, а другая часть — под контролем Украины.