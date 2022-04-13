В Сумской области россияне убили более 100 человек

В Сумской области известно о более 100 убитых российской армией гражданских лиц, большое количество людей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на брифинге.



«Находят тела – со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести, есть люди, которые находятся в плену – по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно», - рассказал Живицкий.



По его словам, в больницах Сумской и соседних областей продолжают находиться много раненых людей.



Он также сообщил, что в области уже возобновлено электроснабжение почти 25 тысяч абонентов, однако еще около 500 домохозяйств остаются без света.



Кроме того, в регионе активно восстанавливается региональное и межрегиональное транспортное сообщение.



По предварительным оценкам, ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 млрд гривен.