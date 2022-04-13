Команда CNN попала под обстрел в Харькове

Журналисты CNN стали свидетелями интенсивного обстрела жилого района Салтовка в Харькове.



Как сообщает телеканал CNN, его команда находилась на территории Салтовки, района на северо-востоке Харькова, вдоль трассы Е40, когда усилился обстрел.



Журналисты слышали звуки входящих снарядов и огонь из стрелкового оружия. Украинские военные предупредили группу, чтобы она отошла в более безопасное место.



«Обстрел стал свидетельством того, что Россия ведет широкомасштабную военную атаку, что отражает недавние заявления высокопоставленных правительственных чиновников в последние дни», — говорится в сообщении.