В Кремле не знают об уголовном деле в отношении Суркова

В Кремле не имеют информации о каких-либо претензиях правоохранителей к бывшему помощнику президента РФ и «куратору Л-ДНР» Владиславу Суркову. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков российским СМИ.



Он ответил на вопрос журналистов, знают ли в Кремле, что Сурков находится под домашним арестом и что в отношении него заведено уголовное дело.



«Не располагаем такой информацией», — сказал Песков.

18 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова.



По информации Reuters и других источников, во время работы в Кремле Сурков был куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также на уровне советников глав государств Нормандского формата он участвовал в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.



Сурков включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.