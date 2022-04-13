Ермак анонсировал новые санкции против России

Обсуждение нового пакета санкций против России вышло на финальную стадию. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.



По его словам, группа украинских и международных экспертов финализирует план действий, и к обсуждению привлечен лично президент Украины Владимир Зеленский.



«Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также дальнейшее расширение ограничений на банковский сектор РФ», — написал Ермак.



Он пообещал, что позже сообщит больше информации.