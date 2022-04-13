Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука

13 апреля 2022, 18:30

Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука

Жена задержанного СБУ народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На видео, опубликованном в Youtube-канале Марченко, она заявляет, что СБУ якобы незаконно удерживает ее мужа. Марченко утверждает, что ее муж «не нарушал никаких законов Украины, не покидал ее территорию», и «всегда был за мир», но власти Украины преследуют Медведчука якобы по политическим мотивам.

«Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — заявила она.

Марченко записала еще одно видео с обращением к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в качестве посредника освободить ее мужа, которого она называет «лидером оппозиции».

В первые дни после российского вторжения в Украину правоохранители подтвердили, что глава политисовета «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.

Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.

Читайте также:

Не гражданин России: Песков — о возможности обмена Медведчука 

Еще по теме

Люди
Виктор Медведчук Оксана Марченко Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
22:43
«ЛНР»: Из-за обстрела в Первомайске погибла женщина, мужчина получил ранение
все новости
20:52
Оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк еще два экипажа гражданских судов
19:57
Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина
19:35
Битва будет тяжелой: Ермак призвал эвакуироваться жителей Донетчины и Луганщины
19:34
ФСБ пыталась вывезти Медведчука в Приднестровье — Баканов
18:35
Резников ответил, какое вооружение поможет Украине отбить Донбасс
18:30
Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука
17:58
Миссия ОБСЕ зафиксировала военные преступления России в Украине
17:29
В Раде ответили, когда Медведчука лишат мандата
17:28
Ермак анонсировал новые санкции против России
17:13
В Кремле не знают об уголовном деле в отношении Суркова
17:01
В Украине могут продлить военное положение
16:37
Не гражданин России: Песков — о возможности обмена Медведчука
16:27
В Мариуполе оккупанты разрушили памятник архитектуры — дом Гампера
16:15
Команда CNN попала под обстрел в Харькове
15:28
В Сумской области россияне убили более 100 человек
все новости
ВИДЕО
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
11 апреля, 00:52

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция