Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука

Жена задержанного СБУ народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



На видео, опубликованном в Youtube-канале Марченко, она заявляет, что СБУ якобы незаконно удерживает ее мужа. Марченко утверждает, что ее муж «не нарушал никаких законов Украины, не покидал ее территорию», и «всегда был за мир», но власти Украины преследуют Медведчука якобы по политическим мотивам.



«Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — заявила она.

Марченко записала еще одно видео с обращением к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в качестве посредника освободить ее мужа, которого она называет «лидером оппозиции».

В первые дни после российского вторжения в Украину правоохранители подтвердили, что глава политисовета «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.



12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.



Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.