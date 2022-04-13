Резников ответил, какое вооружение поможет Украине отбить Донбасс

Вооруженные сил Украины будут в состоянии отразить попытку оккупантов окружить их Донбассе, если партнеры предоставят Украине оружие дальнего радиуса действия. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



«Такой план Кремля — окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города», — сказал он, отметив, что войска смогут выгнать врага с украинской земли, если получат ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение.



По его информации, около Мариуполя в настоящее время находятся около 10 тысяч военных РФ.