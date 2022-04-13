ФСБ пыталась вывезти Медведчука в Приднестровье — Баканов

ФСБ России пыталась переправить подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в общем эфире украинских телеканалов в среду.



«Нам противостоял не просто господин Медведчук. С противоположной стороны был очень мощный враг, имя которому — ФСБ, которая намеревалась вывезти кума Путина за границу», — сказал Баканов.



По данным СБУ, сотрудники ФСБ привлекли для своего плана лидеров украинского криминалитета и коррумпированных правоохранителей. Медведчука намеревались переправить через реку в непризнанном Приднестровье.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политисовета запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. В СБУ рассказали, что Медведчук использовал военную форму украинского образца для маскировки.