Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина

Задержанный личный охранник нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука дал сотрудникам Службы безопасности Украины показания о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить политика в Москву.



Охранник Медведчука рассказал, что беглый нардеп прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. При этом по «легенде» этот дом якобы арендует семья из Италии.



Мужчина также рассказал, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к бегству.





Глава СБУ Иван Баканов ранее рассказал детали спецоперации по задержанию Медведчука. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем — в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге, на выезде из Киевской области.