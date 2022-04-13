Оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк еще два экипажа гражданских судов

Российские захватчики взяли в плен экипажи еще двух гражданских судов, которые находились в порту Мариуполя. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова в Facebook.



«На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были взяты в заложники члены экипажей теплоходов «Аzburg» под флагом Доминики и «Lady Augusta» под флагом Ямайки», — написала она.



По словам Денисовой, согласно договору фрахтования, сухогруз «Аzburg» прибыл в украинский торговый порт в Мариуполе 22 февраля из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией.



После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны России, грузовые работы были приостановлены. 3-го апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично была повреждена навигационная аппаратура. На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, в результате чего начался пожар в машинном отделении и был травмирован моторист.



На сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна «Lady Augusta». Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь, ему оказали медпомощь.



«10 апреля членов экипажа двух судов: «Азбург» — 12 моряков которого являются гражданами Украины и «Lady Augusta», экипаж которого состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно, оккупанты захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк», — сообщила омбудсвумен.



Денисова подчеркивает, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность и право на свободу передвижения, гарантированные международными конвенциями.

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