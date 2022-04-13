Россия угрожает атаковать «центры принятия решений» в Киеве и других городах

В Минобороны РФ заявили, что будут наносить новые удары по Украине, в частности по «центрам принятия решений» в ответ на удары по российской территории, передает российский пропагандистский ресурс «РИА Новости».



В Минобороны РФ заявили, что видят «попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России».



«Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявили в МО РФ.



Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что неизвестные обстреляли погранпост в Кореневском районе с применением стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: Миссия ОБСЕ зафиксировала военные преступления России в Украине