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Россия готовила провокации как повод для ракетных ударов по Киеву — Ермак

13 апреля 2022, 21:59

Россия готовила провокации как повод для ракетных ударов по Киеву — Ермак

Россия проводит провокации на своей территории и на границе, чтобы использовать это как повод для новой эскалации и ракетных ударов по Украине. Такое мнение высказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Своими провокациями Россия готовит повод для очередных угроз. Уже заговорили о возможных ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает», — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что «Кремль уже доказал, что умеет сражаться только с мирным населением, которое не способно им ответить».

«За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем», — добавил глава Офиса президента.

Сегодня губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что неизвестные обстреляли погранпост в Кореневском районе с применением стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет.

В Минобороны РФ заявили, что будут наносить новые удары по Украине, в частности по «центрам принятия решений» в Киеве в ответ на удары по российской территории.

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