Зеленский увидел неуверенность войск РФ в их «горячечной активности»

Президент Владимир Зеленский считает, что наблюдающаяся «горячечная активность» российских оккупантов на востоке и юге Украины свидетельствует об их неуверенности.



«Боевые сводки за сегодня, в сущности, не отличаются от предыдущих. Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях, стараются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары и завозят новые колонны техники. Ищут резервы. Стараются забрать в свои войска жителей юга нашей страны. То есть, еще с этих временно оккупированных районов в придачу к так называемой мобилизации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вся эта горячечная активность оккупантов свидетельствует, прежде всего, об их неуверенности», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в ночь на четверг.



Глава государства добавил, что «даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых их командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности сломать Украину».



«Что ж: делаем все, чтобы их сомнения оправдались! Я и благодарен всем наших защитникам и защитницам, которые удерживают позиции и приучаю российских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России. Рано или поздно. Или российское руководство будет реально искать мир, или в следствие этой войны Россия навсегда покинет международную арену», — добавил президент.