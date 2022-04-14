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«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►

14 апреля 2022, 00:39

«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россияне утверждают, что взяли в плен более тысячи морских пехотинцев в Мариуполе. Арестович, напротив, рассказал об успешной операции по укреплению позиций в городе.
  • Турция подготовила корабли для эвакуации мариупольцев по воде.
  • Российские прокси «ДНР» зачищают улицы от мертвых тел и готовятся праздновать 9 мая.
  • Миссия ОБСЕ зафиксировала свидетельства военных преступлений России в Украине, в том числе в Мариуполе.
  • В ходе обстрелов Мариуполя российские войска разрушили памятник архитектуры — дом Гампера.
  • Оккупанты ударили по жилым домам в поселке вблизи Славянска, 7 человек ранены.
  • Глава Луганской области призывает людей к срочной эвакуации, пока еще есть такая возможность.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
все новости
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
00:15
США назвали вооружение, которое передадут Украине в рамках помощи на 800 миллионов долларов
23:46
Арестович: Часть морпехов в Мариуполе попала в плен, но не тысяча человек
23:24
Зеленский увидел неуверенность войск РФ в их «горячечной активности»
23:14
Флагман российского флота России поражен ракетами, сообщает украинская сторона
21:59
Россия готовила провокации как повод для ракетных ударов по Киеву — Ермак
21:40
«Выполняем боевые задачи»: Командиры «Азова» и 36-й бригады морпехов записали обращение из Мариуполя
21:37
За среду из опасных районов эвакуировались более 1500 человек
21:11
Россия угрожает атаковать «центры принятия решений» в Киеве и других городах
20:52
Оккупанты захватили в плен и вывезли в Донецк еще два экипажа гражданских судов
19:57
Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина
19:35
Битва будет тяжелой: Ермак призвал эвакуироваться жителей Донетчины и Луганщины
19:34
ФСБ пыталась вывезти Медведчука в Приднестровье — Баканов
18:35
Резников ответил, какое вооружение поможет Украине отбить Донбасс
18:30
Марченко обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука
все новости
ВИДЕО
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14 апреля, 00:39
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25

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