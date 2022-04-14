Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россияне утверждают, что взяли в плен более тысячи морских пехотинцев в Мариуполе. Арестович, напротив, рассказал об успешной операции по укреплению позиций в городе.
- Турция подготовила корабли для эвакуации мариупольцев по воде.
- Российские прокси «ДНР» зачищают улицы от мертвых тел и готовятся праздновать 9 мая.
- Миссия ОБСЕ зафиксировала свидетельства военных преступлений России в Украине, в том числе в Мариуполе.
- В ходе обстрелов Мариуполя российские войска разрушили памятник архитектуры — дом Гампера.
- Оккупанты ударили по жилым домам в поселке вблизи Славянска, 7 человек ранены.
- Глава Луганской области призывает людей к срочной эвакуации, пока еще есть такая возможность.