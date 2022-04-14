«Укрзализныця» назначила 9 эвакуационных рейсов на 14 апреля

Поезда «Укрзализныци» назначила 9 эвакуационных рейсов на 14 апреля совершат 14 апреля 9 эвакуационных рейсов в пределах Украины. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.
График эвакуационных рейсов:
- 04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пасс;
- 11:30 — 229/230 Харьков-Пасс — Ужгород;
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 17:00 — 274/273 Славянск — Львов;
- 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 23:50 — 274/273 Львов — Полтава Юж.
Отмечается, что время отправления поездов может измениться.