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Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

Обновлено
14 апреля 2022, 09:35

Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

Сегодня, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье можно выехать на собственном транспорте.

В Луганской области эвакуация проходит из пяти начеленных пунктов:

  • Северодонецк — Бахмут (место собрания — проспект Химиков, 28).
  • Лисичанск — Бахмут (место собрания — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная — Бахмут (место собрания — ул. Первомайская, 42).
  • Горское — Бахмут (место собрания — ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное — Бахмут.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться и «не ждать до последнего».

«Готовых уехать подвозят к местам сборов на этом же транспорте. Или возвращаются в следующий раз за теми, кто еще сомневается. Однако времени на раздумья все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего», — отметил он.

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