Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

Сегодня, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье можно выехать на собственном транспорте.
В Луганской области эвакуация проходит из пяти начеленных пунктов:
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться и «не ждать до последнего».
«Готовых уехать подвозят к местам сборов на этом же транспорте. Или возвращаются в следующий раз за теми, кто еще сомневается. Однако времени на раздумья все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего», — отметил он.