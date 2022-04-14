Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

Сегодня, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье можно выехать на собственном транспорте.



В Луганской области эвакуация проходит из пяти начеленных пунктов:

Северодонецк — Бахмут (место собрания — проспект Химиков, 28).

Лисичанск — Бахмут (место собрания — РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная — Бахмут (место собрания — ул. Первомайская, 42).

Горское — Бахмут (место собрания — ул. Гагарина, 13).

Рубежное — Бахмут.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться и «не ждать до последнего».



«Готовых уехать подвозят к местам сборов на этом же транспорте. Или возвращаются в следующий раз за теми, кто еще сомневается. Однако времени на раздумья все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего», — отметил он.