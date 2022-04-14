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NYT: Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США

14 апреля 2022, 09:58

NYT: Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук фигурировал в американском расследовании о вмешательстве России в выборы президента США из-за связей с Полом Манафортом. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным издания, что украинский нардеп связан с российским вмешательством в выборы в США из-за связей с Манафортом.

Медведчук в 2017 году рассказывал, что Манафорт консультировал партию по поводу ее избирательной стратегии на основе опроса, был на партийной конференции накануне парламентских выборов и якобы одобрил пророссийскую политику партии для выборов на юге и востоке Украины.

Тогда Медведчук говорил, что Манафорт поддержал, что нужно придерживаться позиций «экономической интеграции с Россией», чтобы получить голоса в русскоязычных регионах.

Манафорт ушел в отставку из кампании Трампа в августе 2016 года после того, как украинские власти обнародовали записи из черной бухгалтерии «Партии регионов», свидетельствующие о том, что американский консультант получил 12,7 миллионов долларов от пророссийских политиков в Украине по незаконной схеме.

В 2017 году в Соединенных Штатах началось расследование российского вмешательства – и имя Медведчука появилось как один из нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину.

В том году Reuters сообщило, что ФБР и следователи проверяли 18 телефонных звонков и текстовых сообщений между людьми, приближенными к Трампу, и людьми, связанными с Путиным, в том числе с Медведчуком.

Медведчук отрицал правонарушения.

Издание отмечает, что, если Медведчука выдадут России ради возвращения украинских пленных, неизвестно, будет ли он давать показания и будет ли интересовать следствие его роль в американской политике, или следователи сосредоточатся на его роли в украинской политике.

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