«Слуги народа» выступили против введения наказания для выехавших из страны мужчин

Парламентская фракция «Слуга народа» не поддержит законопроект №7265 о введении ответственности для мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения и не вернулись. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.



«Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма является вредной и опасной как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из тех, кто остался, работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны», - пояснил депутат.



Арахамия утверждает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, бежавших из Украины во время войны. «Будем искать другие способы наказания этих лиц», - отметил он.



«В отношении остальных людей никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью», - подчеркнул руководитель фракции «Слуга народа».



Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину мужчин, во время военного положения. Он предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся.