Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Слуги народа» выступили против введения наказания для выехавших из страны мужчин

14 апреля 2022, 10:59

«Слуги народа» выступили против введения наказания для выехавших из страны мужчин

Парламентская фракция «Слуга народа» не поддержит законопроект №7265 о введении ответственности для мужчин, которые выехали из Украины во время военного положения и не вернулись. Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

«Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма является вредной и опасной как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из тех, кто остался, работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны», - пояснил депутат.

Арахамия утверждает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, бежавших из Украины во время войны. «Будем искать другие способы наказания этих лиц», - отметил он.

«В отношении остальных людей никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью», - подчеркнул руководитель фракции «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину мужчин, во время военного положения. Он предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся.

Еще по теме

Люди
Давид Арахамия
Места
верховная рада
Прочее
Законопроект
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
08:20
Российские захватчики пытались прорвать оборону в районе Изюма и штурмовать Мариуполь — Генштаб ВСУ
00:30
Зеленский пророчит тяжелую битву за Донбасс. Дайджест НД за день ►
все новости
14:31
В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой»
14:13
В Кременной ранены мужчина и женщина в результате обстрела
13:52
Поклонская отрицает связь с Клименко
13:11
В Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета
12:32
За сутки из-за обстрелов в Донецкой области ранены 11 мирных жителей
11:47
В больнице умерли двое детей, пострадавших от обстрела вокзала в Краматорске
10:59
«Слуги народа» выступили против введения наказания для выехавших из страны мужчин
09:58
NYT: Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве в выборы в США
09:35
Сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров для эвакуации
09:17
Спецназ взорвал мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм
08:59
С 24 февраля в Украине погибли почти 200 детей
08:37
Россия намерена «с землей сравнять» города Донбасса — разведка
08:31
В результате обстрелов в Золотом разрушены три дома
07:59
«Укрзализныця» назначила 9 эвакуационных рейсов на 14 апреля
07:37
В России подтвердили, что крейсер «Москва» получил повреждения
все новости
ВИДЕО
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14 апреля, 00:39
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция