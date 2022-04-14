В больнице умерли двое детей, пострадавших от обстрела вокзала в Краматорске

В больнице умерли еще двое детей, пострадавших во время обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Таким образом, количество погибших детей увеличилось до семи.



Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории Гостомеля и Бучи в Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего подростка.

8 апреля со стороны оккупированных территорий Луганской области по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили двe российские ракеты, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации. Ранее сообщалось о 57 погибших и скончавшихся позже жертвах удара, из них 5 были несовершеннолетними.