В Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета

ГБР задержало в Одессе главу фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Мариупольского горсовета Владимира Клименко. Его подозревают в содействии России. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины», - говорится в сообщении.



По данным ведомства, депутат является бывшим супругом экс-генерального прокурора оккупированной Автономной Республики Крым Натальи Поклонской.



«Этот "политик" … стал рупором Кремля на востоке – выступал за восстановление экономических связей с Россией. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины. Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти» - говорится в сообщении.