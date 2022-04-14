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В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой»

14 апреля 2022, 14:31

В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой»

Российские войска побуждают жителей Мариуполя использовать белую ленту для маркировки «свой». Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Таким образом, россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется русской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага», — написал он.

Ранее российские оккупанты заставляли всех жителей Буче и других оккупированных населенных пунктах ходить с белыми лентами и вешать их на жилые дома.

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