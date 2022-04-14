США расширяет обмен разведданными с Украиной по Донбассу и Крыму

Администрация президента США Джо Байдена расширяет обмен с Украиной разведывательными данными о действиях России на востоке Украины и в Крыму, передает CNN со ссылкой на представителя американской разведки.



«С изменением военных действий России на юге и востоке Украины мы изменили наши инструкции, чтобы предоставить операторам дополнительную ясность, позволяющую обмениваться разведданными с Украиной для самозащиты в том, что, несомненно, будет динамичным боевым пространством», — сказал представитель американской разведки.



Чиновник сказал, что США «делились и будут продолжать делиться разведывательными данными с украинцами, чтобы поддержать их способность защищаться от российской агрессии, исходящей из любой точки Украины».



Представитель разведки заявил, что США «интенсивно обмениваются своевременными разведданными» с украинцами, в том числе информацией в отношении районов, удерживаемых Россией до вторжения 2022 года.



«Поскольку мы наблюдаем, как Россия переключает свое внимание на южную и восточную Украину, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно обменивались разведывательными данными с украинцами, чтобы помочь им защитить и вернуть себе каждый дюйм суверенной территории Украины, которая включает Крым и Донбасс», — написали сенаторы-республиканцы в обращении к директору национальной разведки США.