Мариупольский государственный университет продолжит работу в Киеве

Мариупольский государственный университет восстановит свою работу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Ректор МГУ Николай Трофименко отметил, что вуз стремится сохранить преподавателей, студентов и научную базу, чтобы после полного освобождения вернуться в родной город.



«Также на базе университета вместе с городскими властями Мариуполя планируем развертывать большой центр помощи нашим землякам. Мечта о мирном и восстановленном Мариуполе продолжает жить в сердцах мариупольцев. Верим, что так и будет», — сказал ректор МГУ.



Ранее сообщалось, что Приазовский государственный технический университет, который базировался в Мариуполе, продолжит свою работу в Днепре. Уточняется, что образовательный процесс продолжится на базе Национального технического университета «Днепровская политехника».