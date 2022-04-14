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Мариупольский государственный университет продолжит работу в Киеве

14 апреля 2022, 18:37

Мариупольский государственный университет продолжит работу в Киеве

Мариупольский государственный университет восстановит свою работу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Ректор МГУ Николай Трофименко отметил, что вуз стремится сохранить преподавателей, студентов и научную базу, чтобы после полного освобождения вернуться в родной город.

«Также на базе университета вместе с городскими властями Мариуполя планируем развертывать большой центр помощи нашим землякам. Мечта о мирном и восстановленном Мариуполе продолжает жить в сердцах мариупольцев. Верим, что так и будет», — сказал ректор МГУ.

Ранее сообщалось, что Приазовский государственный технический университет, который базировался в Мариуполе, продолжит свою работу в Днепре. Уточняется, что образовательный процесс продолжится на базе Национального технического университета «Днепровская политехника».

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