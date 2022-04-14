Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Отец-чиновник «ЛНР»: Киевское «Динамо» расторгло контракт с молодым футболистом

14 апреля 2022, 19:57

Отец-чиновник «ЛНР»: Киевское «Динамо» расторгло контракт с молодым футболистом

Киевское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с нападающим юношеской команды Артуром Уваровым. Об этом говорится в сообщении клуба 14 апреля.

Как уточняется, молодой футболист скрыл тот факт, что его отец работает в структурах группировки «ЛНР».

«Сегодня утром футбольному клубу "Динамо" Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы "комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности», — говорится в сообщении.

В клубе подчеркивают, что не одобряют «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако на вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ.

«Клуб возмущен поведением своего футболиста в сокрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком. ФК "Динамо" (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против независимости, целостности и суверенитета Украины. Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины», — заявили в клубе.

Читайте также:

«Шахтер» вышел на благотворительный матч в футболках с названиями городов-героев

Еще по теме

Организации
Динамо
Прочее
Футбол ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
09:40
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
08:39
Байден впервые заявил о геноциде в Украине
16:32
Джазовый музыкант из Донецка погиб в рядах оккупантов в Мариуполе
15:51
«ДНР» собирается открыть летние школы по истории и русскому языку на захваченных территориях
11:04
Оккупанты депортировали все больницы Мариуполя вместе с врачами, — советник мэра
00:25
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
21:25
«ЛНР» утверждает, что задержала сотрудника ОБСЕ
20:25
Результат «мобилизации» в Донецке: более тысячи погибших
14:09
В Донецке обстрелян Текстильщик
00:52
Ответ за Краматорск. Российский флаг над Мариуполем. Дайджест НД за день ►
14:39
В Мариуполе подняли флаг России над разрушенным горсоветом. Но бои за город продолжаются
все новости
20:27
От 10 до 15 лет тюрьмы: Рада усилила ответственность за коллаборационизм
19:57
Отец-чиновник «ЛНР»: Киевское «Динамо» расторгло контракт с молодым футболистом
19:12
Верховная Рада признала действия России геноцидом против украинцев
18:37
Мариупольский государственный университет продолжит работу в Киеве
18:12
США расширяет обмен разведданными с Украиной по Донбассу и Крыму
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
17:08
В России заявили об обстреле Брянской области
16:41
Разведка Великобритании: Краматорск и Константиновка могут стать следующими мишенями для войск РФ
16:13
Украина и Россия провели четвертый обмен пленными
15:29
В Кремле требуют «соответствующих условий» для встречи Путина с Зеленским
14:31
В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой»
14:13
В Кременной ранены мужчина и женщина в результате обстрела
13:52
Поклонская отрицает связь с Клименко
13:11
В Одессе задержали главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета
все новости
ВИДЕО
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14 апреля, 00:39
Пострадавшие от химвещества в Мариуполе, число жертв войны в городе. Дайджест НД за день ►
13 апреля, 09:40
Химоружие в Мариуполе. Кто контролирует порт? Дайджест НД за день ►
12 апреля, 00:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция