Отец-чиновник «ЛНР»: Киевское «Динамо» расторгло контракт с молодым футболистом

Киевское «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с нападающим юношеской команды Артуром Уваровым. Об этом говорится в сообщении клуба 14 апреля.



Как уточняется, молодой футболист скрыл тот факт, что его отец работает в структурах группировки «ЛНР».



«Сегодня утром футбольному клубу "Динамо" Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович (28.03.2004) скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы "комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности», — говорится в сообщении.



В клубе подчеркивают, что не одобряют «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако на вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ.



«Клуб возмущен поведением своего футболиста в сокрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком. ФК "Динамо" (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против независимости, целостности и суверенитета Украины. Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины», — заявили в клубе.