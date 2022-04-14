Оккупанты зашли в город Олешки Херсонской области

В Олешках Херсонской области на здании администрации военные РФ вывесили русский флаг. Об этом сообщил мэр Евгений Рышук.



По его словам, оккупанты полностью заходят в город.



«На городской администрации уже висит российский флаг, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению», — сообщил мэр.



Он отметил, что местные патрули не будут сотрудничать с российскими, поэтому оккупанты сами будут патрулировать улицы.



«Не выходите в комендантский час из домов, чтобы это не закончилось расстрелом на месте», — предупредил Рышук.

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