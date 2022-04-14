Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично посетить Украину, и подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, стенограмму которого приводит Белый дом.



Байден отметил, что работает со своей командой и принимает решение, следует ли ему отправить в Украину высокопоставленного американского чиновника.



Президента США спросили, кого он мог бы отправить в Украину. Тогда Байден в шутку спросил у журналистки, готова ли она поехать в Киев. Она согласилась и в ответ спросил у президента, готов ли он ехать в Украину, на что получила ответ «да».

За время войны с Россией Киев уже успели посетить иностранные лидеры. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.