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Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

14 апреля 2022, 22:01

Байден заявил, что готов лично приехать в Украину

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично посетить Украину, и подтвердил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, стенограмму которого приводит Белый дом.

Байден отметил, что работает со своей командой и принимает решение, следует ли ему отправить в Украину высокопоставленного американского чиновника.

Президента США спросили, кого он мог бы отправить в Украину. Тогда Байден в шутку спросил у журналистки, готова ли она поехать в Киев. Она согласилась и в ответ спросил у президента, готов ли он ехать в Украину, на что получила ответ «да».

За время войны с Россией Киев уже успели посетить иностранные лидеры. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Нехаммер, президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. 

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