Россияне обстреляли запад и север Донетчины, есть жертвы

Сегодня российские захватчики обстреляли запад и север Донецкой области, нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Утром россияне нанесли три авиаудара по Великой Новоселке — по меньшей мере двое раненых. Повреждена гражданская инфраструктура. Одна из бомб попала в многоэтажку, но, к счастью, все ее жители уже были эвакуированы. Это еще одно яркое свидетельство того, что эвакуация спасает жизнь в прямом смысле слова», — отметил Кириленко.



Кроме того, он сообщил, что под обстрелы попали Заречное, Угледар и Богородичное.



«В Заречном один человек погиб и двое ранены, в Угледаре — один погибший и трое раненых», — констатировал глава области.



Он добавил, что несмотря на обстрелы, власти продолжают эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий. Сегодня вывезли 46 человек из Угледара, среди которых 6 детей.



«Сегодняшний пример Великой Новоселки четко доказывает, что эвакуация — это жизненная необходимость. Поэтому еще раз призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, как можно быстрее покинуть область», — подчеркнул Павел Кириленко.