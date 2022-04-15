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Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►

15 апреля 2022, 00:43

Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Что случилось с ракетным крейсером Черноморского флота РФ «Москва».
  • Россия обвиняет Украину в обстреле Брянской области.
  • Увеличилось количество жертв обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. В больнице умерли еще двое детей.
  • Российские оккупанты ракетами обстреляли завод «Энергомашспецсталь». Количество жертв и разрушения уточняются.
  • Краматорск и Константиновка могут быть следующими целями Владимира Путина, сообщает разведка Великобритании.
  • Арестович подтвердил, что в Мариуполе часть украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты попала в плен. Но их не 1000.
  • В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой».
  • Два экипажа гражданских судов из Мариуполя захватили в плен и вывезли в Донецк.
  • Россия намерена сравнять с землей Северодонецк и Лисичанск. В Луганской области не прекращаются обстрелы.

СТАТЬИ

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19:57
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19:12
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18:37
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Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►
15 апреля, 00:43
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