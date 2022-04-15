Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Что случилось с ракетным крейсером Черноморского флота РФ «Москва».
- Россия обвиняет Украину в обстреле Брянской области.
- Увеличилось количество жертв обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. В больнице умерли еще двое детей.
- Российские оккупанты ракетами обстреляли завод «Энергомашспецсталь». Количество жертв и разрушения уточняются.
- Краматорск и Константиновка могут быть следующими целями Владимира Путина, сообщает разведка Великобритании.
- Арестович подтвердил, что в Мариуполе часть украинских военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты попала в плен. Но их не 1000.
- В Мариуполе российские оккупанты побуждают жителей надевать белую ленту как отметку «свой».
- Два экипажа гражданских судов из Мариуполя захватили в плен и вывезли в Донецк.
- Россия намерена сравнять с землей Северодонецк и Лисичанск. В Луганской области не прекращаются обстрелы.