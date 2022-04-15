За сутки на Луганщине в ходе обстрелов два человека погибли, еще двое ранены

За прошедшие сутки российские войска 24 раза обстреливали дома и инфраструктуру Луганской области – два человека погибли, еще двое ранены. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



В ходе обстрелов повреждены 12 домов.



Он рассказал, что в Рубежном в течение месяца продолжаются уличные позиционные бои.



«Некоторые печальные новости мы получаем, только когда свидетелю происшествия удается вырваться из рук захватчиков. Вчера стало известно, что еще в марте местный житель получил ранения, после чего был вывезен неизвестными лицами в сторону Сватового, потерял много крови и через двое суток скончался», - сообщил Гайдай.