«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов на 15 апреля в пределах Украины. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.
График эвакуационных рейсов:
Отмечается, что время отправления поездов может измениться.
В УЗ объяснили, что «в связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе» дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск сегодня не запланированы.
При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород, 142 во Львов и 137 в Хмельницкий осуществляется из Лозовой бесплатно.
В случае увеличения потока дополнительные поезда на Донбассе могут быть назначены диспетчерским расписанием. В компании рекомендовали следить за объявлениями на вокзале.