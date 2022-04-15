«Укрзализныця» назначила 6 эвакуационных рейсов на 15 апреля в пределах Украины. Об этом сообщила пресс-служба национального перевозчика.



График эвакуационных рейсов:

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.;

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Отмечается, что время отправления поездов может измениться.



В УЗ объяснили, что «в связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе» дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск сегодня не запланированы.



При этом отправка регулярных поездов 46 в Ужгород, 142 во Львов и 137 в Хмельницкий осуществляется из Лозовой бесплатно.



В случае увеличения потока дополнительные поезда на Донбассе могут быть назначены диспетчерским расписанием. В компании рекомендовали следить за объявлениями на вокзале.