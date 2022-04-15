Российские войска безуспешно пытаются захватить Попасную и Рубежное — Генштаб ВСУ

Российские военные на Донецком и Таврическом направлениях сосредоточили основные усилия на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное, но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника», - сказано в сообщении.



На Волынском и Полесском направлениях отдельные вооруженные силы Республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.



На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.



«Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины», - отметили в Генштабе ВСУ.