В Херсонской области обменяли четверых пленных россиян на пятерых украинских военных

В четверг, 14 апреля, возле поселка Посад-Покровское в Херсонской области состоялся обмен 4 пленных россиян на 5 украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг».



«После напряженных переговоров, удалось достичь договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на наших 5», - говорится в сообщении.

В четверг, 14 апреля, был проведен четвертый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 30 украинцев.