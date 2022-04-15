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Командир морпехов призвал срочно деблокировать Мариуполь

15 апреля 2022, 09:48

Командир морпехов призвал срочно деблокировать Мариуполь

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти Украины провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. Об этом он сообщил в комментарии «Украинской правде».

По словам Волыны, по состоянию на утро, 15 апреля, защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает, ситуация критическая.

Командир морпехов уверен, что деблокада Мариуполя сегодня ещё остаётся возможной.

«Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение», - заявил Волына.

Он отметил, что защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Ранее, 14 апреля, заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

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