Российские войска обстреляли Васильевку, один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, еще пять получили ранение в результате обстрела российской армией города Васильевка Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



«В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка с позиций вооруженных сил РФ, вероятно, расположены в пгт Михайловка и села Орлянское было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая "колхозка"), уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск"», - говорится в сообщении.



По данным ведомства, представитель ВС РФ планирует 15 апреля отправить российские СМИ на территорию Васильевки.



Васильевка оккупирована российской армией, территории к северу от нее контролируются украинской армией. Через город пролегают согласованные гуманитарные коридоры по эвакуации жителей городов оккупированной части Запорожской области и Мариуполя.