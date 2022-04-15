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Российские войска обстреляли Васильевку, один человек погиб, пятеро ранены

15 апреля 2022, 11:12

Российские войска обстреляли Васильевку, один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, еще пять получили ранение в результате обстрела российской армией города Васильевка Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

«В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка с позиций вооруженных сил РФ, вероятно, расположены в пгт Михайловка и села Орлянское было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая "колхозка"), уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск"», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, представитель ВС РФ планирует 15 апреля отправить российские СМИ на территорию Васильевки.

Васильевка оккупирована российской армией, территории к северу от нее контролируются украинской армией. Через город пролегают согласованные гуманитарные коридоры по эвакуации жителей городов оккупированной части Запорожской области и Мариуполя.

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