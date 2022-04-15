Генштаб ВСУ: Потери российских войск в Украине составили почти 20 тысяч человек

Боевые потери российской армии с 24 февраля по состоянию на утро пятницы, 15 апреля, составили около 20 тысяч человек личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины.



«РФ также потеряла 756 танков, 1976 боевых бронированных машин, 366 артиллерийских систем, 122 реактивные системы залпового огня, 66 средств противовоздушной обороны, 163 самолета и 144 вертолета», - говорится в сообщении.



Кроме того, оккупанты потеряли 1443 единиц автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 135 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 25 единиц специальной техники.



В ведомстве отметили, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.