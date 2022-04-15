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Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя

15 апреля 2022, 14:01

Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя

Киев переименовал бывший сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе. Теперь он называется сквером Героев Мариуполя. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Кроме этого, сегодня также был переименован ряд городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

Речь идет о сквере на улице Якубовского на Теремках, который ранее носил неофициальное название «сквер родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы». В центре сквера стоял соответствующий памятный знак, но в прошлом году его демонтировали.

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