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Несмотря на бои, на Донетчине засеяно 22% полей на свободной территории

15 апреля 2022, 17:26

Несмотря на бои, на Донетчине засеяно 22% полей на свободной территории

В Донецкой области продолжается посевная кампания, несмотря на активные боевые действия. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Наши аграрии заботятся о продовольственной безопасности области и Украины в целом. Сейчас идет сев ранних зерновых и зернобобовых культур — уже засеяно 22% нив на свободной территории», — написал Кириленко в своем телеграм-канале.

Кроме того, проведен уход и подкормка минеральными удобрениями посевов озимых зерновых культур и озимого рапса под урожай 2022 года.

«Всего на этот озимый сезон в Донецкой области было засеяно 394,9 тыс. га культур, из них около 200 тысяч — на территориях, не охваченных боевыми действиями на 14 апреля. Подавляющее большинство озимых находится в хорошем состоянии», — отметил глава области.

Кириленко добавил, что уже сейчас сельскохозяйственные предприятия занимаются обработкой почвы для посева пропавших культур, как подсолнечник и кукуруза.

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