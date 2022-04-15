В ЕС пообещали привлечь РФ к ответственности за незаконный вывоз детей из Украины

Похищение детей из Украины и их «усыновление» российскими семьями является очередным циничным нарушением международного гуманитарного права, совершаемом Россией. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.



«После украинских журналистов, активистов, местных чиновников, других гражданских лиц, РФ начала похищать украинских детей. Это, а также их запланированное так называемое "усыновление" российскими семьями является еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права. РФ будет привлечена к ответственности», — написал он в Твиттер.



По данным Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты незаконно вывезли в Россию около 121 тысячи детей, среди них есть и дети-сироты. Российские СМИ начали распространять информацию об инициативе Путина по внесению изменений в законодательство РФ для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса.