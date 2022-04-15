РФ направила США ноту с угрозами о «непредсказуемых последствиях» в случае поставок оружия Украине

Россия выразила официальный протест против продолжающихся поставок США оружия Украине, направив в Госдепартамент дипломатическую ноту с предупреждением о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения этих поставок. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников и еще одного источника, знакомого с документом.



Нота была направлена в начале этой недели, когда администрация готовилась объявить о том, что она направит украинцам новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.



США впервые согласились предоставить Киеву те виды мощных вооружений, которые несколько недель назад некоторые чиновники в администрации президента США Джо Байдена считали слишком большим риском эскалации, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубичных пушек и еще 300 беспилотников Switchblade.



Источник, знакомый с российской дипломатической нотой, сказал, что ожидалось, что Москва будет протестовать против поставок, и пока неясно, означает ли это, что Россия каким-либо образом изменит свое поведение. Однако он признал, что это может свидетельствовать о более агрессивной позиции России в отношении США и НАТО по мере затягивания войны.



На просьбу прокомментировать ситуацию, официальный представитель США сказал: «Мы не будем подтверждать никакую частную дипломатическую переписку. Что мы можем подтвердить, так это то, что вместе с союзниками и партнерами мы предоставляем Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов, которую наши украинские партнеры используют с чрезвычайной эффективностью для защиты своей страны от неспровоцированной агрессии России и ужасных актов насилия».