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Правительство вместе с ООН запускает две новые программы выплат для переселенцев

15 апреля 2022, 20:18

Правительство вместе с ООН запускает две новые программы выплат для переселенцев

Кабмин совместно с Организацией объединенных наций запускает две новые программы выплат для вынужденных переселенцев. Решение об этом было принято сегодня на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«По нашим договоренностям, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение 3-х месяцев», — рассказал глава Кабмина.

Также он сообщил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно окажет поддержку малоимущим пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им также будет дополнительно выплачиваться по 2200 грн.

«Планируем охватить этими выплатами от доноров около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц», — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что продолжают работать программы для вынужденных переселенцев. В частности, правительство выделяет по 2 тысячи гривен каждому взрослому и по 3 тысячи на каждого ребенка в семье, вынужденной переехать. На выплату такой помощи уже направлено 578 миллионов гривен, помощь получат около 155 тысяч внутренне перемещенных лиц.

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