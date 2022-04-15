Россияне обстреляли Харьков: Погибли 8 человек, в том числе 7-месячный ребенок

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли жилой район Харькова. Погибли 8 человек, в том числе 7-месячный ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«"Вторая армия мира", как оказывается, умеет сражаться только с гражданским населением. Оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков. К сожалению, 34 человека ранены, 7 человек погибли на месте. Трое детей ранены, один ребенок возрастом семи месяцев, к сожалению, погиб», — рассказал Синегубов.



«Прошу вас без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах. Армия оккупантов крайне коварная», — обратился глава ОВА к харьковчанам.



Позже в областном департаменте здравоохранения сообщили, что число погибших в результате обстрела жилого района Харькова возросло до 8, а раненых — до 42.



«Вызов по большому количеству раненых при обстреле района ХТЗ поступил в Службу экстренной помощи в 16:16. На месте работало 29 бригад скорой помощи. Среди раненых — 9 детей и 33 взрослых», — сообщил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов.