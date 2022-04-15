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Зеленский считает, что Путин может использовать ядерное оружие в Украине

15 апреля 2022, 22:47

Зеленский считает, что Путин может использовать ядерное оружие в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что «все страны мира» должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Об этом он заявил в интервью CNN.

Зеленский считает, Путин может прибегнуть к ядерному или химическому оружию, потому что он не ценит жизни людей в Украине.

«Не только я — весь мир, все страны должны быть обеспокоены, потому что это может быть не реальная информация, но это может быть правда. Химическое оружие, они должны это делать, они могут это делать, для них жизнь людей — ничто. Вот почему», — сказал Зеленский.

В то же время ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что пока не имеют информации о том, что Россия собирается применить ядерное оружие.

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