Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Мариуполе российские войска начали эксгумацию тел, которые похоронены во дворах жилых домов.
- Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына, призывает срочно деблокироватьМариуполь. В городе продолжаются ожесточенные бои.
- Сквер дружбы с Москвой в Киеве переименован в Героев Мариуполя.
- Под огнем практически все города вдоль линии соприкосновения. Эвакуация продолжается даже под обстрелами.
- Российские войска безуспешно пытаются захватить Попасную и Рубежное.
- Окровавленная игрушка с краматорского вокзала будет передана в Гаагский суд.
- В неподконтрольном Донецке открыли уголовное дело против нескольких сотрудников ОБСЕ. Группировка «ДНР» обвиняет их в шпионаже.
- В оккупированной части Донбасса по-прежнему проблемы с водоснабжением. Жители набирают дождевую воду.