Россияне ударили по Полтавщине и городу Александрия в Кировоградской области

Поздним вечером в пятницу, 15 апреля, российские оккупанты нанесли удар по одному из сел На Полтавщине и по городу Александрия в Кировоградской области.



В результате обстрела в Полтавской области погиб один мирный житель, и еще один — получил ранения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



«К сожалению, это утро не доброе... Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфрастуктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены дома», — написал он в Тelegram.



Также в пятницу, около 22:26 оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому города Александрия на Кировоградщине.



«Город Александрия, 22:26 15 апреля — ракетный удар по инфраструктуре аэродрома. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — сообщил мэр Александрии Сергей Кузьменко в Facebook.