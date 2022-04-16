Россия разослала угрозы всем странам, которые поставляют Украине оружие

Кремль разослал всем странам, которые поставляют оружие Украине, ноты протеста. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».



Она ответила на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Москва направила Вашингтону ноту из-за поставки вооружений Украине.



«Да. По всем странам», — сказала Захарова.



Россия выразила официальный протест против продолжающихся поставок США оружия Украине, направив в Госдепартамент дипломатическую ноту с предупреждением о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения этих поставок.



Представитель Госдепартамента США Нед Прайс затем заявил, что Штаты не намерены отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения со стороны России.