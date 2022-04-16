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Зеленский: Погибли до 3 тысяч украинских военных, российских — до 20 тысяч

16 апреля 2022, 10:43

Зеленский: Погибли до 3 тысяч украинских военных, российских — до 20 тысяч

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласно украинским официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибли от 2500 до 3000 украинских военных. В то же время российских — 19-20 тысяч. Об этом  он сказал в интервью CNN.

Он добавил, что еще около 10 тысяч украинских военнослужащих получили ранения и что «трудно сказать, сколько из них выживет».

Президент отметил, что число гражданских жертв подсчитать сложнее.

«О мирных жителях говорить очень сложно, потому что юг нашей страны, где блокируются поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район на востоке, где расположена Волноваха, — мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована», — сказал Зеленский.

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